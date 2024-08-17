券商點股：恒指仍受阻 宜吼收息股

港股近期在17,000點水平浮浮沉沉，短期動力不大，雖然昨日略展升勢，但仍受制於中期反彈阻力區17,500至17,700點的情況下，估計大市仍處於由5月中開始的震盪下跌行情中。

長建估值看升 上望64元 事實上，第三季已過一半，期內港股日均成交950多億元，比第二季的1,215億元減少逾20%，也比第一季的993億元要少，顯示資金入市態度維持觀望，並有轉濃迹象。

長建的業務範圍比較全球化，其中以香港、英國、澳洲以及歐洲的佔比較大，有利分散風險並且有助提升各業務之間的協同效應。

另一方面，長建已申請於倫敦交易所作第二上市，預計在8月19日可以獲批交易，估計情況將對公司估值帶來正面效益。該股建議於55元以下吸納，向上阻力位看64元，止蝕在支持位48元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）