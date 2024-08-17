宏觀分析：美首次減息半厘機會微

隨着美國於8月初公布讓市場驚訝的非農數據後，市場對美國經濟衰退的憂慮一度加強，對9月減息的憧憬變得更「進取」。數據顯示，市場認為有超過一半的機率，在首次減息就已經是減0.5厘。

至本周三晚，美國公布7月份消費物價指數（CPI），市場預期按年增長3%，實際值為2.9%，事隔多月，終於重回「2字頭」。從美國勞工統計局看，美國新車和二手車與卡車的售價出現按年倒退，而能源相關（佔比6.5%）和食品相關（佔比13.4%）的銷售價格亦只較上一年分別增長1.1%和2.2%，相信是造成數據較市場預期低的原因。

憂大手下調引起恐慌 數據低於預期，而且進入聯儲局的目標值範圍，照理說市場對於美國減息預期應該變得更樂觀。然而，市場反應卻出乎意料，對於美國在9月降息0.5厘的預期值減低，從原來超過五成，變成只有三成多。

若果細看美國勞工統計局的資料，會發現佔比最重的居住成本（佔比36.3%），本次按年增長5.1%。這不但高於2.9%的均值，而前一個月為增5.2%，兩次數據顯示增速幾近沒有放慢。在佔比最重的居住成本沒有明顯下降的情況下，貿然大幅減息，可能會讓本來較熾熱的居住成本增長數值火上加油。這或許解釋了為甚麼數據公布後，從資產價格的變動來看，市場反應不看成太利好的消息去解讀。

不過，按對聯儲局近年的作風了解，就算本次的數據更利好，甚至讓市場認為9月減息0.5厘或更大，並不會影響最終聯儲局只減息0.25厘的決定。

首先是帶給市場訊息的重要性。如果9月落實減息，將會是首次下調。首次出手的幅度，比在中段進行減息的幅度都要來得敏感，相信若果並非出現天災人禍，或者經濟有危機，聯儲局是不會貿然減0.5厘。

美國對上一次突然減0.5厘，已經是2020年3月爆發新冠疫情時。至於再對上一次的首次減息並是0.5厘或以上，就更加要數到2008年金融海嘯的時候了。

雖然認同目前美國經濟是明顯轉弱，但其韌性仍然相當強，目前離需要首次減息就要達到0.5厘的惡劣情況仍有距離。貿然減息0.5厘，為市場帶來的負面解讀，可以是非常深遠而持久。若果在首次減息後，經濟數據仍然疲弱，在11月或12月再度進行減息、幅度調整至0.5厘的減幅可能會更為合適。

聯儲須表達政治中立 其次是時機。今年是美國總統大選年，9月份距離美國總統大選的時候非常接近。聯儲局一直以來都是宣稱中立，若然在9月減息0.5厘，輕則可能會給總統侯選人話柄，重則可能會令選情出現新影響，變相讓減息和大選掛鈎。故此，如果美國需要更大幅度減息，大可以在11月、12月進行，聯儲局為了讓自己「政治中立」，在減息一事上，將會以較漸進的形式來達到「政治中立」的效果。

總括而言，9月份減息0.25厘的機率遠較0.5厘為高。對比疲弱的經濟數據，讓減息結果改變的最大因素，反而是市場缺乏資金流動性下，讓股市出現調整的時候，缺乏承接，造成「黑色星期一」的多次重現，這才是最有可能的變數。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）