未補價公居屋成交連跌3個月

市況呆滯，未補價第二市場公屋及居屋交投隨大市回落，香港房屋委員會資料顯示，8月上半月暫錄34宗同類成交，再減少約8.1%，已連跌3個月。

樂翠臺僅呎售5278元 該會同時更新7月全月未補價成交數字，期內錄342宗買賣，亦減少約10.5%。

至於本月最新成交不乏低價個案，其中，柴灣居屋樂翠臺一個高層單位，實用面積約701方呎，成交價370萬元，呎價僅約5,278元，呎價已回到2013年的水平。

此外，過往為九龍居屋王的旺角富榮花園，近月成交呎價持續低於萬元水平。世紀21家天下黎振傑表示，屋苑17座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔望內園景，以555萬元第二市場價易手，呎價約9,375元。

至於已補價自由市場更錄損手個案，世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤8個月減價14萬元，以386萬元沽出，呎價約9,626元。原業主持貨約5年帳面損失約104萬元，單位跌價約21.2%。