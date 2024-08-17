新盤概況：PARK SEASONS買家連購6單位

新盤市場再現「西餅客」入市，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日展開新一輪銷售，單日售出23伙，當中亦涉及兩組大手客入市個案，其中一組買家斥資3,470萬元連購6個單位，包括4伙兩房戶及兩伙一房戶。

另一組大手客以1,940萬元購入3伙，包括一伙開放式單位及兩伙兩房單位。發展商指，買家以將軍澳年輕分支家庭客為主，也不乏投資收租客。SEASONS系列累售809伙，套近51億元。

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨日招標重新沽出2A座39樓D室三房戶，實用面積845方呎，單位原於2021年售出，並於去年6月終止交易，最新以約2,472.2萬元再次售出，較3年前低約24%。周末未有全新盤開售，僅得部分貨尾盤充撐。