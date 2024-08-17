二手樓冧價 3個月最傷

年內累挫逾半成 貼近2023年跌幅 樓價不斷下挫，跌勢更有擴大迹象，代理行一份反映二手樓價走勢的指數失守140點，按周再挫約1.26%，創約3個月最大跌幅，續創近8年新低。今年樓價累跌約5.45%，更已貼近去年全年跌幅。

上述中原城市領先指數最新報139.18點，重返2016年9月底水平。該行預期指數短期內下試138點，屆時樓價較去年底下跌約6.26%，將超越去年全年樓價約6.1%的跌幅。而現時樓價較今年撤辣前的低位143.02點，還要低約2.68%，對比2021年8月191.34點的歷史高峰，更已蒸發多達約27.26%。

此外，大型屋苑、中小型及大型單位3項主要樓價指數，全線按周下挫，跌幅介乎約1.17至1.32%。以地區劃分，以九龍區樓價表現最遜色，按周顯著下跌約3.02%，創近一年最大跌幅，指數報135.62點，為近8年低位。港島及新界西亦按周下跌約0.86%及0.52%。

黃埔兩房賣518萬貶26% 事實上，二手市場蝕讓不絕，消息指出，紅磡黃埔花園2期13座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，叫價約560萬元，減價約42萬元或約7.5%，以約518萬元售出，呎價約13,316元。原業主於2021年3月以約705萬元購入單位，持貨3年多帳面虧損約187萬元，蝕幅約26.5%。

位於沙田九肚玖瓏山更有銀主盤，較10年前買入價還要大幅貶值超過兩成。中原梁廣成稱，該盤傲龍閣2座中層E室，實用面積約692方呎，兩房連套房間隔，銀主叫價約720萬元放售，減價約70萬元，以約650萬元易手，呎價約9,393元。單位2014年購入價約827.8萬元，至今貶值約177.8萬元或約21.5%。

此外，世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座高層F室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以660萬元獲承接，呎價約15,752元。原業主於2019年11月以741萬元購入單位，持貨約5年帳面虧蝕約81萬元，單位跌價約10.9%。

新港城持貨3年蝕87萬 中原胡耀祖亦稱，馬鞍山區本月暫錄約31宗成交，較上月跌逾兩成，其中新港城有業主損手沽貨，屋苑H座中層7室兩房戶，實用面積約363方呎，以512.8萬元易手，呎價約14,127元。原業主2021年以600萬元購入單位，持貨約3年帳蝕約87.2萬元，貶值約14.5%。

該行余俊文表示，荃灣麗城花園3期7座高層B室，實用面積約742方呎，減價58萬元，以700萬元售出，呎價約9,434元。原業主持貨約3年半帳面蝕150萬元，單位貶值約17.6%。

市場最新蝕讓及貶值個案 二手樓價指數走勢