●地政總署公布洪水橋/厦村新發展區原址換地補地價的標準金額，其中補地價作住宅發展後的價值為每方呎約3,159元，與4月公布新界區洪水橋站一帶的金額相同；農業及非住宅用地若作住宅用途，實際每方呎補價分別約2,741元及1,904元。