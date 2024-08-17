簡訊一覽
●地政總署公布洪水橋/厦村新發展區原址換地補地價的標準金額，其中補地價作住宅發展後的價值為每方呎約3,159元，與4月公布新界區洪水橋站一帶的金額相同；農業及非住宅用地若作住宅用途，實際每方呎補價分別約2,741元及1,904元。
●鋑聯控股(00459)行政總裁（工商舖）盧展豪表示，在高息環境下，借貸成本高昂，影響買家承接力；而綜合土地註冊處數據顯示，今年首7個月共錄得1,920宗工商舖物業註冊成交，按年下跌約20.8%，註冊金額按年減一成至約253億元。
●薄扶林道131號心光盲人院暨學校去年要求放寬建築物高度限制以重建4幢住宅物業，以使住宅單位量較之前獲批方案增逾60%至135伙的申請，昨被城市規劃委員會否決。據了解，項目將會由九龍倉集團(00004)發展。
●HKTVmall母企香港科技探索(01137)發盈警，雖然今年上半年之訂單總商品交易額按年升4.88%至42.35億元，但預計將錄得虧損介乎2,500萬至3,000萬元，相較去年上半年賺4,869.6萬元，按年由盈轉虧。
●國泰航空(00293)7月載客200.82萬人次，按年增15.1%，創下自疫情以來單月最高紀錄；同月載貨率下跌1.5個百分點至58.3%。
●華大酒店(00201)今年上半年虧損3,236萬元，較去年同期虧損1,792萬元有所擴大，不派息。
●中國光大綠色環保(01257)截至今年6月底止半年賺1.43億元，按年跌45.45%，每股派息1.4仙。
●中信國際電訊(01883)今年上半年賺4.55億元，按年跌36.89%，每股派息6仙。
●鳳凰衛視(02008)今年上半年虧損擴大42.81%至1.84億元，不派息。
●香港交易所(00388)全資附屬公司聯交所刊發諮詢文件，就建議進一步擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂徵詢公眾意見，公眾諮詢期將於今年10月18日結束。
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