Coach母企上季盈利勁瀉29%

美國上市的Coach母企Tapestry公布，截至今年6月29日止第四財季純利按年下跌29%至1.59億美元，經調整每股盈利為92美仙，好過市場預期的88美仙。該股周五美股早段曾升1.99%，至39.98美元。

季內，Tapestry整體收入按年跌2%至15.9億美元，略高於市場預期的15.8億美元。其中，佔集團總銷售額比重64.13%的北美市場銷售額下降1%，佔其總銷售額比重14.6%的大中華區銷售額更大挫13%，日本以及其他亞洲市場的銷售額同跌9%；至於歐洲銷售額則升26%。可見，上季大中華市場銷售表現最差。

Burberry亞太區業務疲弱 Tapestry預計，2025財年經調整每股盈利為4.45至4.5美元，收入67億美元；料今年將完成收購Michael Kors母公司Capri的交易。

另一奢侈品牌Burberry早前公布的本財年第一季度報告亦顯示，截至今年6月29日的13周內，同店銷售額按年急挫21%，其中亞太區銷售按年大跌23%，當中內地銷售額跌21%、南亞太平洋跌38%、日本升6%、南韓急跌26%。

此外，該品牌美洲市場同店銷售跌23%；歐洲、中東、印度和非洲（EMEIA）同店銷售額亦跌16%。分析指，若此形勢持續，該企上半年業績恐會「見紅」。