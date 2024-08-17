中國消費放緩 奢侈品股逆風

LVMH少賺14% 創始人身家縮 中國消費者在過去是全球奢侈品的主要買家，中國也是各大奢侈品牌深耕的市場。可隨着中國經濟增長放慢，當地消費者信心轉弱，購物習慣轉型，由過去窮奢極侈變成理性消費，全球奢侈品股正面臨大逆風！

著名法國「包包」品牌LV的母公司LVMH今年上半年按年少賺14%，日本市場銷售按年升44%，其餘亞洲地區卻跌10%，旗下珠寶品牌Tiffany紐約第五大道旗艦店，甚至一年內有約四分之三員工離職，而該企創始人身家今年更已縮水逾兩百億美元，今年6月公司市值更一度被全球最大光刻機生產商ASML超越，失去歐洲第一大上市公司席位。

次季生意靠日本支撐 若單計今年第二季，該企收入僅微升1%，遜市場預期，主要靠日本市場收入急升逾半。雖然公司在中國市場的銷售下降，但由於期內日圓大幅貶值，中國高端消費者轉移至日本市場消費，帶動日本銷售向好，抵銷部分影響。

按產品分類，上半年該企時裝和皮革部門收入跌2%；香水和化妝品業務收入升3%，葡萄酒和烈酒表現最差。按地區劃分，第二季美國市場基本收入升2%，歐洲市場收入升4%，日本市場急升57%，至於不計日本的亞洲市場季內跌幅擴大至14%，主要是由於中國市場拖累，部分銷售流失至日本及歐洲，致令中國市場的利潤率持續受壓，與此同時，匯率波動對上半年產生較大的負面影響。

LVMH股價自高位大跌 國際奢侈品股營運表現摘要