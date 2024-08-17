聖安娜母企純利挫16%

預期零售市道續受壓 該企預期，下半年零售市道仍然受壓，正着手優化其在所有地區的店舖網絡，提升產品競爭力及營運生產力。

期內，市場充滿挑戰，但收益按年仍增長2.82%至7.21億元，主要受惠於時節產品及「企業對企業」包餅業務所推動。集團維持穩健財務狀況，擁有淨現金1.76億元，且無銀行借貸。

截至6月底止，聖安娜餅屋在港、澳及廣州分別有116、14及18家店舖，總計148家，較去年底少7家，香港及廣州分別淨減4家和3家；Mon cher蛋糕店有6家。另Zoff眼鏡店香港門店淨增一家，達16家，新加坡新開5家店舖。

期內，集團毛利率53.65%，按年增1.52個百分點，主要是實施成本控制措施及人民幣貶值。於香港，人手持續短缺及相關成本上漲繼續對店舖經營利潤構成壓力，故集團透過精簡工作流程、調整店舖營業時間及增加更多彈性上班的員工以應對情況。