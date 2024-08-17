佳兆業深圳再被執行逾4億
再有多間內地房地產企業因債務問題被沒收抵押品。消息指，佳兆業集團(01638)旗下佳兆業集團（深圳）於近日新增兩條被執行人資訊，執行標的合計約4.28億元（人民幣‧下同），涉及民間借貸糾紛等案件。
上述佳兆業子企現存約120條被執行人資訊，被執行金額逾288億元，又有多條限制消費令、俗稱「老賴」的失信被執行人，及無財產可供執行的終本案件資訊。
富力上月賣樓金額減22%
之前屢傳相似消息的富力地產(02777)上月銷售收入按年跌22%至7.8億元，均價顯著下降，首7個月合計按年跌56.12%至63.8億元。
另內地法律訴訟資訊顯示，8月7日中國恒大(03333)新增股權凍結資訊，被執行的股權是恒大金融控股集團（深圳）有限公司，涉130億元。
不過，實力較強者仍有機會發債融資。評級機構惠譽確認華潤置地(01109)長期發行人違約評級（IDR）為投資級別的「BBB+」，評級展望為「穩定」，外幣高級無擔保債務評級亦確認為「BBB+」，指潤置槓桿率適中，財務較靈活，預計下半年銷售額按年大致持平，近期救市政策或有助支持高線城市的銷情，惠及潤置。
南京傳購未售私宅作保障房
各地繼續設法救市，據報南京擬推出收購已建成未出售商品房用作保障性住宅工作方案，已開始徵詢地產商的出售意願，如有合適項目將按要求由國企接盤。
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