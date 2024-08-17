李寧料全年生意增長放緩 銷售具挑戰
內地零售市道持續吹淡風，藍籌體育用品股李寧(02331)中期業績反映一二。該企截至今年6月底止的上半年純利按年倒退7.97%至19.52億元（人民幣‧下同），包括線上及線下的整體零售流水錄低單位數下跌。不僅如此，管理層在記招上提及公司全年收入增長將放緩至低單位數，又強調線下銷售流水挑戰巨大。消息連累其股價昨日先升後跌，早段一度高見14.36元後轉跌，收報13.1元，跌0.76%，跑輸大市。
估下半年淨利潤率低雙位數
業績公告顯示，李寧上半年收入143.45億元，按年升2.32%。其中，銷售予特許經銷商按年跌1.99%至65.9億元；至於直接經營及電子商務渠道收入分別增加2.73%及11.37%。按產品種類劃分，服裝收入跌4.69%至53.75億元，鞋類、器材及配件上升4.38%及30.25%。
截至6月底止，該企毛利率升1.6個百分點至50.4%，主因新品折扣改善，惟副總裁兼首席財務官趙東升稱，內地消費需求及預期偏弱的挑戰持續，下半年折扣改善空間收窄，對改善毛利率構成壓力，估計淨利潤率只錄得低雙位數。該企上半年的淨利率為13.6%，按年跌1.5個百分點。
內地的李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,239個，按季淨增25個，本年至今淨減少一個。內地李寧YOUNG的銷售點數量共計1,438個，按季淨增33個，本年至今淨增10個。
集團執行董事及聯席總裁錢煒則提及，下半年線下流水仍面臨挑戰，而在內地消費降級潮下，消費者購物意欲謹慎，此非上周或近期才出現的情況，而是今年來一直出現的現象，集團將積極應對。
此外，李寧最新增派中期息4.28%至37.75分，集團稱將放眼未來擇機破局、優化市場拓展策略的戰略舉措，進一步鞏固公司在運動消費市場的領先地位。
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