李寧料全年生意增長放緩 銷售具挑戰

估下半年淨利潤率低雙位數 業績公告顯示，李寧上半年收入143.45億元，按年升2.32%。其中，銷售予特許經銷商按年跌1.99%至65.9億元；至於直接經營及電子商務渠道收入分別增加2.73%及11.37%。按產品種類劃分，服裝收入跌4.69%至53.75億元，鞋類、器材及配件上升4.38%及30.25%。

截至6月底止，該企毛利率升1.6個百分點至50.4%，主因新品折扣改善，惟副總裁兼首席財務官趙東升稱，內地消費需求及預期偏弱的挑戰持續，下半年折扣改善空間收窄，對改善毛利率構成壓力，估計淨利潤率只錄得低雙位數。該企上半年的淨利率為13.6%，按年跌1.5個百分點。

內地的李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,239個，按季淨增25個，本年至今淨減少一個。內地李寧YOUNG的銷售點數量共計1,438個，按季淨增33個，本年至今淨增10個。

集團執行董事及聯席總裁錢煒則提及，下半年線下流水仍面臨挑戰，而在內地消費降級潮下，消費者購物意欲謹慎，此非上周或近期才出現的情況，而是今年來一直出現的現象，集團將積極應對。

此外，李寧最新增派中期息4.28%至37.75分，集團稱將放眼未來擇機破局、優化市場拓展策略的戰略舉措，進一步鞏固公司在運動消費市場的領先地位。