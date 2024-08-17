煤氣上半年核心利潤升2% 中期息每股12仙

截至今年6月底止半年，煤氣公司營業額274.96億元，按年跌5.76%。當中，本港燃氣、水務、可再生能源及有關業務（公用業務）之收入，按年跌2.08%至54.7億元，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌3.79%至29.12億元，佔整體46.88%。

略降港全年售氣量預測 期內，本港燃氣銷量按年微跌0.22%至149.32億焦耳，業績報告指「市民北上消費蔚然成風，加上期內高溫日子較多」。公司又稱，港人消費模式轉變且外部環境持續不穩，給經營帶來挑戰，但本月上調煤氣費及維修保養月費，可抵銷部分成本上升及用於投資。今年全年本港售氣量增長指引原為1%，現下調為「按年持平」。

收入下跌另一原因，乃與綠色能源分部營業額由去年同期的23.15億元大降至6.27億元有關。不過，怡斯萊（Ecoceres）去年初引入戰略投資者後，煤氣公司不再控股，不再把怡斯萊的收入併表。怡斯萊上半年成功提高可持續航空燃料（SAF）之產能與產出佔比，預計馬來西亞新廠明年底前落成。

綠色能源業務方面，內蒙古綠色甲醇廠房的年產能預計幾年內增至12萬噸，它已連續3年通過歐盟相關認證，今年會向更多客戶發貨。集團稱，致力使SAF、綠色甲醇和氫氣成為增長的新亮點，預計將軍澳堆填區把沼氣化為「綠氫」的試驗項目明年投產。