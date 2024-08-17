中興谷研發抗打壓

電訊商分部收入跌8% 業績公告顯示，中興收入按年增速只有2.93%，錄624.87億元，其中佔比最大的運營商（電訊商）網絡分部，錄得收入按年倒退8.61%至372.96億元，扭轉之前幾年的升勢，主要受內地整體投資環境影響。事實上，中國最大電訊商早已指引今年用於5G網絡的資本開支會減少超過兩成，改為加碼提升運算能力。

然而，北歐同業諾基亞和愛立信就算有西方出於政治動機掃除中國對手，上半年收入一樣難看，就算銀碼高過中興，期內仍分別按年挫19.09%及10.86%，其中諾基亞流動網絡分部的生意額按年銳減31.65%。愛立信稱，上季全球大部分地區均見電訊商投資減少，印度相關投資經歷去年高峰後亦見回落。

不過，中興強調，內地市場份額整體穩定，於室內公布、高鐵、地鐵等局部市場份額有所提升，並積極布局5G-A（亦稱5.5G），並中標內地最大電訊商低軌試驗星的再生星項目。固網方面於意大利、印尼、巴西等地取得突破，提升市場份額，其光傳輸產品突破土耳其、尼日利亞等國的主要電訊商。

政企業務毛利率縮 另外，中興上半年政企業務和消費者業務顯著增長，收入分別按年升56.09%及14.28%，勉強追回電訊商生意的失地。然而，運營商網絡毛利率高達54.32%，按年大致持平，反觀政企業務毛利率按年跌5.74個百分點至21.77%，就算消費者業務（如手機、路由器）毛利率按年升1.11百分點至18.93%，整體毛利率仍按年縮2.75個百分點至40.47%。

因應電訊商的投資方向改變，中興上半年「不斷加大算力產品和方案的研發投入，已推出覆蓋算力、網絡、能力、大模型和應用的智算解決方案」。

強化投入晶片領域 中興上半年研發費用高達127.25億元，按年僅跌0.5%，6月底全球專利申請增至9.15萬件、累計全球授權專利升至約4.6萬件，並「廣泛參與標準工作」。業績公告開首也羅列各種科技成果，如晶片領域「持續強化投入」，以加添人工智能（AI）的產品提高電訊商的網絡效率，同時以車聯網晶片和各種軟件把握中國新能源汽車的發展機遇，也開發AI大模型。

展望下半年，中興稱，透過「網絡加算力」拓展電訊商生意，並深化與互聯網和金融業的大客戶合作、把握低空經濟和車路雲一體化等新機會實現政企業務突破。至於手機和流動互聯產品方面，將「緊跟全球消費電子市場的復甦趨勢」，推出更多「業界首創產品」。

中興中期業績摘要