泓富半年可分派收入跌13.7%
長和系的房託基金泓富產業信託(00808)於截至6月底止的上半年物業收入淨額按年降1.72%至1.64億元，可分派收入減少13.7%至9,820萬元，每基金單位分派0.0638元。
該基金擁有7項收租物業，主要為位於非核心區的甲級商廈。管理層表示，於上半年，儘管寫字樓空間吸納量錄得輕微改善，但由於市場空置率維持於較高水平，令本地寫字樓市場競爭依然激烈。其甲級寫字樓物業仍面臨壓力，惟擁有商業及工業物業的均衡組合以提供穩定收入來源。期內，該基金物業組合租用率及租戶續租率分別為94.9%及70.5%，按年減少2.1%和4.9%。
大行上調長實目標價
其母企長實集團(01113)日前公布業績後，股價昨挫2.53%至30.8元。投行高盛上調長實目標價1.23%至41元，維持「買入」評級，原因包括長實對內地房地產的敞口較低，現價有6%收益率等。
花旗則指出，由於長實未來派息與業績掛鈎，股息或會更大波動；又指投資者目前或會對股息失望，並視回購作為回報的可預測性較低。不過，該行留意到該企上半年的總股東回報連同15億元回購，回報實際按年升0.6%，且認為其經常性利潤組合具韌性。
同系長和(00001)獲摩根大通維持「增持」評級，目標價50元。雖然長和核心每股盈利和每股派息均跌9%，略低該行預期，但這主要是由於一次過收益和較低的稅收所致。該行預計，全年每股盈利和每股派息將溫和增長，除了內地和香港零售業務以外，大多數業務料將保持改善。長和股價昨日挫3.67%至39.35元收市。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：