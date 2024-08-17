泓富半年可分派收入跌13.7%

該基金擁有7項收租物業，主要為位於非核心區的甲級商廈。管理層表示，於上半年，儘管寫字樓空間吸納量錄得輕微改善，但由於市場空置率維持於較高水平，令本地寫字樓市場競爭依然激烈。其甲級寫字樓物業仍面臨壓力，惟擁有商業及工業物業的均衡組合以提供穩定收入來源。期內，該基金物業組合租用率及租戶續租率分別為94.9%及70.5%，按年減少2.1%和4.9%。