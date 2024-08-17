憧憬減息 金價破頂觸及兩千五美元

美國聯儲局減息在即，再有官員為此「放口風」作出暗示。聖路易斯聯儲銀行行長Alberto Musalem表示，通脹與就業市場的風險已趨於平衡，言談期暗示有條件開始減息。歐洲、英國、美國、加拿大等主要經濟體都已經或即將進入減息周期，市場對全球低利率的憧憬為黃金價格提供了有力支持，現貨黃金周五再次刷新歷史新高，一度高見每安士2,500.16美元！

一般而言，當環球利率走低，持有黃金的機會成本（現金利息）亦會隨之減少，從而利好金價表現。雖然美國聯儲局仍然未正式開始減息，但隨着近日市場對美國政策利率的預期愈來愈低，加上股市的波動，令黃金受到投資者青睞。

堅持緊縮幣策 澳元呈強 話雖如此，多數發達市場經濟體正在減息之際，澳洲卻依然堅持緊縮貨幣政策，甚至表明現在減息言之尚早。澳洲央行行長布洛克表示，仍然關注通脹潛在的上行風險，撇除食品及能源的核心通脹率可能要到明年底才會回落到2至3%的區間，故現在考慮減息實在太早。不過，在鄰近的新西蘭卻完全相反，該國央行表明，在今年底之前可能會減息兩次，又謂傾向在明年進一步減息。

澳洲與其他發達經濟體的貨幣政策步伐不一，可能會令澳元進一步走高，情況就如同近期日本加息後日圓急劇反彈。澳元周五曾高見66.42美仙，相當兌5.176港元。

股市方面，美股3大指數周五早段反覆偏軟，道指曾跌109點，報40,453點；標指跌18點，報5,525點；以科技股為主的納指跌91點，報17,502點。美國10年期國債孳息率略為走低，一度低見3.866厘，市場的主要分歧依然是聯儲局9月到底會減息0.25厘，抑或是0.5厘。

金融研究公司Vanda Research研究指出，在此前美股大跌期間，有大量散戶投資者的資金入市撈底，於8月首周淨買入金額約10億美元。從倉位分布來看，散戶投資者更傾向於交易科技股，至於追蹤標指表現的交易所買賣基金（ETF）則略顯平淡，散戶的淨買入金額仍顯著低於過去兩年的長期平均水平。

美消費者信心高過預期 經濟數據方面，美國8月密歇根大學消費者信心初值為72.1，高過預期；消費者對未來一年及5年的通脹預期分別為2.9%及3%。另外，美國7月新屋動工按月減少6.8%，至以年率計123.8萬間，差過預期；同月的建築枇核按月減少4%，至以年率計139.6萬間。

此外，英國7月零售銷售量按月增長0.5%，略為低於市場平均預期值0.1個百分點；而撇除汽油之後的核心零售銷售則按月增長0.7%，略勝預期。