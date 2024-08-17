私銀睿盛擬撤港 亞洲僅留守新加坡

中港金融市場長期處於水盡鵝飛的狀態，部分外資已沒有耐性，選擇撤出。最新傳來外媒報道指，總部位於列支敦士登的私人銀行睿盛銀行（VP Bank），旗下睿盛銀行亞洲（VP Bank Asia）的香港辦事處行政總裁（CEO）及營運總監周四請辭，並將關閉該辦事處。

CEO及營運總監請辭 睿盛銀行亞洲於2006年設立香港辦事處，當時有鑑於亞洲私人銀行需求增加，故在港及新加坡等地擴充業務。外媒報道，睿盛銀行亞洲CEO潘愛清（Pamela Hsu Phua）和營運總監林凱欣（Heline Lam）指辭職的原因是與總部期望不同。睿盛銀行亞洲已確認相關高層辭職消息，稱將繼續透過新加坡業務專注於亞洲市場。報道引述該私人銀行在予客戶的一封電子郵件中稱，現有客戶不受影響，並強調亞洲地區仍很重要，近年該行的中介業務在亞洲地區取得了兩位數的增長率。

曾在瑞士寶盛銀行和瑞士信貸銀行的私人銀行部門工作的潘愛清，於2021年7月加入睿盛銀行亞洲。睿盛銀行亞洲除了香港代表辦事處，2007年成立財富管理公司─—VP Wealth Management（Hong Kong），在證監會持有1號（證券交易）和4號（就證券提供意見）牌照，公司現有9名代表及負責人員，目前尚不清楚何時會完全關閉，但消息指該私人銀行已經在與香港監管機構進行討論善後安排。

資料顯示，睿盛銀行全球管理588億瑞士法郎（逾5,200億港元）客戶資產，在亞洲僅在香港和新加坡設據點，當中新加坡以支行形式營運。睿盛銀行其餘4個據點分別位於歐洲和加勒比海。