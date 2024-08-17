藍籌不變 科指納ASMPT剔走平安好醫生

港股續揚 全周進帳339點 ASMPT昨日收升3.81%，報85.65元，其在科指的權重為1.62%。截至7月底，追蹤科指的被動資金規模達152.4億美元（約1,188.72億港元），以此推算，將有19.25億元資金追入ASMPT。至於現有權重0.43%的平安好醫生，估計有5.11億元資金流出。

所有指數變動於9月9日生效，估計追蹤指數的被動基金於9月6日尾市時段「換倉」，以減少追蹤誤差。

港股連升第二日，恒生指數昨日高開176點後，升幅持續擴大，最多揚364點，收市漲321點，報17,430點，重上250天牛熊分界線（現處17,295點），全星期累升339點或1.99%；成交按日增加15.31%至1,014.24億元，南下「北水」淨流入47.25億元，連續第二日掃貨。

摩根大通直言，阿里上季核心本土電商收入按年僅增長1%，表現令人失望，若未來數季內地電商業務商品交易額（GMV）保持行業增速，可成為「中國最大消費類股份」，估值望獲得重估，升到10至15倍；另預期阿里9月有機會納入港股通，將成股價未來6個月的催化劑。

阿里最新目標價及評級