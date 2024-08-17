日股連升5天 單周漲逾8%

日本股市本周展現「大報復」行情，連升5日！日經平均指數昨日再升1,336點或3.64%，收報38,062點；東證指數（TOPIX）則升77點或2.99%，報2,678點；全周計兩大指數分別累升8.67%及7.86%。

日本財務省周五公布，上周（8月4日至10日）外資淨買入5,219億日圓日股，是4星期以來首度增持，而今年迄今的淨買入規模增至6.03萬億日圓。反之，上周日本投資者在海外股市淨賣出3,281億日圓，是4星期來首度減持海外股票，年內累積減持海外股票規模擴大至1.2441萬億日圓。

Yen套息交易或重臨 日資大行野村最新提及，早前平靜了一陣子的日圓套息交易正捲土重來，原因是隨着美國零售銷售數據遠好過預期，不少資金重新部署賣出日圓，並買入澳元和英鎊。該行日本首席經濟學家森田京平則指，近日首相岸田文雄宣布將放棄參加9月舉行的自民黨總裁選舉，對日本貨幣政策的影響是中性。

ATFX Global Markets數據則顯示，過去一周日圓淡倉增加30至40%，其中大部分來自對沖基金和高資產淨值客戶；又估計日本央行一旦在年內餘下時間「按兵不動」，套息交易的吸引力勢必大增。日圓兌每美元昨日曾回落至149.35，折合每百日圓兌5.22港元。

另外，日本經濟產業省昨日表示，經季調後的6月第三產業活動指數按月轉跌1.3%，差過市場預期的升0.3%，而未經季調的按年跌幅為0.1%。