中國首7月實際使用外資額挫29%

中國商務部公布，今年首7個月實際使用外資金額（FDI）5,394.7億元（人民幣‧下同），按年大跌29.6%。其中製造業實際使用外資1,544.8億元，佔比為28.6%，較去年同期提高2.9個百分點；高技術製造業實際使用外資695.8億元，佔比12.9%，較去年同期提高2.6個百分點；醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業實際使用外資分別增87%、41.3%和32.4%。

青少年失業率17.1% 首7個月，全國新設立外商投資企業約3.16萬家，按年增長11.4%。德國和新加坡實際對華投資分別增長26.4%和11%。

然而，內地就業形勢嚴峻，上月不含在校生的16至24歲失業率升3.9個百分點，達17.1%，為重新公布數據後新高。

中國人民銀行行長潘功勝表示，人行將逐步淡化對數量目標的關注，更注重發揮利率等價格型調控工具的作用，豐富貨幣政策工具箱，健全政策溝通機制，提高貨幣政策透明度。

人民幣官價轉跌 不過，由官方開出的人民幣中間價終止連續兩天的升勢，人民幣兌每美元中間價報7.1464，按日跌65點子；離岸人民幣兌每美元報7.1783，每百港元兌92.03元人民幣。

人行昨日公開市場開展1,378億元的7天期逆回購操作，利率1.7厘。對沖到期量後，公開市場單日淨投放1,249億元。全星期全口徑淨投放11,226.1億元，創一個月新高，結束兩星期淨回籠。

另外，央行和財政部進行1,700億元中央國庫現金定期存款招標，期限兩個月（63天）和3個月（91天），規模分別為900億元和800億元，向市場投入等量流動性。