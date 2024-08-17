華持美債5個月最多

日沽美股8個月2578億 內地6月續掟轉掃美債 美國財政部數據顯示，今年6月中國淨買入63.92億美元美國國債，而受到美債價格上漲的影響，中國持有的美債總額亦增長至7,802億美元，乃今年1月後最高。與前5個月相比，持倉金額增加119.05億美元，意味其中有約一半來自美債價格上升所帶來的增長。除了美債持倉數據，美國股票的資金流動亦值得關注，6月海外資金合計淨買入973.75億美元的美股，惟中國、日本卻已連續多個月淨沽出美股；其中日本自去年11月開始，已累計賣出330.56億美元（約2,578.36億港元）。

各國的美債持倉排名於6月無甚變化，日本持有的美債價值依然是排在第一位，是美國最大的「債主」，儘管其已連續3個月淨賣出美債，6月時持倉依然有11,177億美元，而淨賣出美債相信與政府入市撐匯有關。中國的持倉亦繼續排在第二位，金額為今年1月之後最高。

要留意的是，持倉變化的增減很大程度受到美債價格變化的影響，考慮到美國債息早前的走勢，7、8月期間包括中國、日本在內的全球美債持倉名義金額將繼續增長。

美投資者港股持倉再下滑 股票方面，日本於6月淨賣出42.62億美元的美股，為去年11月以來連續第8個月淨賣出。然而，由於此期間美股持續揚升，故日本的美股持倉價值實際上不跌反升。中國的情況也差不多，在6月淨賣出16.84億美元的美股，為連續第3個月淨賣出，但持倉金額也是一直在上升。

另外，美國投資者於6月淨賣出14.06億美元的香港股票，港股持倉跌至859.51億美元，為3月以來的新低。

展望未來，全球的美債持倉總值相信會隨着美國進入減息周期、美國總體債務規模增長而繼續上升，但無止境增長的美債規模其實除了出於美國內部需求外，也符合全球利益。南加州大學馬歇爾商學院教授Vincenzo Quadrini、賓夕凡尼亞大學教授Enrique G. Mendoza的研究發現，新興市場經濟體增加美元及其他外匯儲備時，會增加全球金融及宏觀經濟環境的波動，需要發達經濟體增加發債以抵銷潛在風險。

學者：增發債更符全球利益 雖然在普遍觀念中，新興市場經濟體增加外匯儲備去穩定國內的金融體系，惟研究發現從全球角度而言，新興市場經濟體擴大儲備，意味着需買入更多發達市場（包括美國在內）的國債，繼而推低全球市場利率，刺激信貸槓桿導致全球金融風險上升。

根據經濟學模型推演的結果，美國或者其他經濟體需要擴大發債規模，以推高利率，令國債供應與需求平衡，減低新興市場過度累積外匯儲備所帶來的負面影響。換言之，在美國即將進入減息周期的環境下，增加發債反而可能更符合全球大多數人的利益。

內地持有美債金額