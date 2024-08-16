股神9個理財好習慣

一代「股神」巴菲特投資目光銳利，多年來成功賺取豐厚回報，不過他有一點跟其他富豪大為不同，就是喜歡過簡約生活，他在儲蓄及償還債務方面更是「講得出、做得到」，他以下9種久經考驗的策略可以幫你慳錢之餘，更可教你如何使得明智。

1.一間屋住幾十年 很多億萬富豪都持有天價豪宅，不過巴菲特當年僅以3.15萬美元在美國內布拉斯加州奧馬哈買下一間屋，價格相當於今天約33.61萬美元，而且他已經居住60多年。

他這間屋一點也不小，佔地6,570方呎，共有5個房間，過去幾十年進行大量翻新及擴建，如今價值約100萬美元。巴菲特沒有計劃遷離，並於2010年在投資旗艦巴郡的股東信中稱這間屋是「我做過的第三好投資」。

2.謹慎借貸 巴菲特唯一借入的抵押貸款，是在1971年用於購入加州拉古納比奇一間度假屋，儘管他當時有足夠現金購買這個價值15萬美元的物業，他申請30年期抵押貸款，認為此舉比一炮過支付買樓更好，並決定用手上多餘現金買入巴郡股票。

3.買平價早餐醫肚 雖然巴菲特可以找廚師為他煮早餐，但他不時去麥當勞買早餐，表示不喜歡在早餐上花費超過3.17美元。

他曾指，當覺得有些「手緊」時，可能只花2.61美元買兩塊香腸肉餅，然後加一杯可樂。「3.17美元買到煙肉、雞蛋及芝士餅乾，但今早市場下跌，所以我不會花3.17美元，只用2.95美元。」

4.不花錢追名牌 巴菲特不太喜歡買名牌套裝或最新型號的iPhone。他多年來一直只使用價值20美元的摺機，不過在2020年就換成蘋果公司（Apple Inc.）的智能手機。他避免不必要的開支，「不要把用剩的錢儲起，而是把省下來的錢花掉。」

5.避免借錢投資 他多年前曾向大學生表示，「我一生中從未借過很多錢，絕對不會，我對此沒有興趣。」雖然年輕時的巴菲特曾經借入大筆資金買股票，但他警告投資者不要重蹈覆轍。即使是專業的股票交易員也會認為借錢投資可能有風險。

6.買平價汽車 許多億萬富豪及百萬富翁都在車房收藏不少豪華跑車及老爺車，但據稱巴菲特更喜歡以較低價格買到的固定車型。「我每年只駕駛約3,500英里，所以很少買新車。」

7.做自己喜歡的事 巴菲特將自己的成功部分歸功於對投資的熱情，揚言「你必須熱愛某件事才能把它做好」。他鼓勵人們從事喜歡的工作，而不是放在履歷表上看來不錯的職位。即使無法辭去全職工作來專注於真正喜歡的事情，也可以專注於負擔得起的愛好。

8.用現金多過信用卡 雖然大多數人喜歡「碌卡」購物，但巴菲特卻使用現金。他曾表示，「98%時間都使用現金。如果我在餐廳，總是支付現金，這樣更方便」。雖然這種方法聽起來有點Old school（老派），但減少對信用卡的依賴可以避免花冤枉錢。

9.善用優惠券 喜歡優惠的巴菲特曾經用優惠券請億萬富豪老友蓋茨在快餐店吃飯。蓋茨在2017年的年度信中表示，「還記得我們一起去香港旅行，並決定在麥當勞吃午餐時發出的笑聲嗎？你提出付款，伸手入口袋，然後拿出……優惠券！」