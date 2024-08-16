行業剖析：AI勢改變手機產業鏈生態

中國資訊通訊研究院數據顯示，今年上半年內地市場手機出貨量年增13.2%至1.47億部，料帶動手機鏡頭和指紋辨識模組等需求。然而，產業競爭亦持續加劇，連同光學產業持續呈現的降規降配趨勢，為各家業績表現帶來一定差異。

整體業績方面，繼2023年全年營收下跌及淨利再減半後，集團近期公布2024年中期業績預報，預計今年上半年純利介乎10.48億至10.92億元，較去年同期增長約1.4至1.5倍，主要受惠於手機鏡頭及手機相機模組的出貨量按年增加，以及平均售價增加及毛利率有所提升。

具體業務方面，丘鈦7月攝像頭模組銷量按年及按月升5.5%及1.3%，至約3,343萬件；指紋識別模組銷量按年及按月升58%及8.3%，至約1,403.7萬件；7月的智慧型手機相機模組（CCM）出貨量按年增5.5%及按月增1.5%，反映Android（安卓）持續復甦及存貨補給。

整體來看，舜宇業績有所改善，但業績增速遜於丘鈦，或顯示手機光學正逐步中低端化。另一方面，現今全球各主要手機廠商均已布局人工智能（AI）手機，生成式AI技術正在手機產業引發新一輪技術競賽。

光學產品或趨中低端化 隨着AI技術日益發展及在智慧型裝置領域的逐步運用，目前AI影像技術已使手機攝影在拍攝品質上有了顯著的提升，可憑藉人像虛化、美顏修圖及場景識別優化等，令手機照片更加精美專業，相信未來手機攝影在對手機鏡頭的需求將逐步被AI取代，已毋須再靠鏡頭模組以高端取勝，或促使手機光學產品逐步向中低端化發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）