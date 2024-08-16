股市估市：美股再升需靠企業盈利

近期環球金融市場大起大落，惟最近已逐步回穩，究竟是市場對於央行言論過度解讀，或是外界預測美股熊市即將來臨？事實上，現階段仍是以持盈保泰比較穩妥。隨着美國大選臨近，雖預期股市有不錯表現，但建議考慮以固定收益資產作為部分資產配置，以降低投資組合波動風險。

AI雲計算領產業創新 日本央行出乎市場意料加息，觸發日圓套息交易拆倉潮，加上美國就業數據疲軟等，促使近期環球股市非常波動，負面消息可謂讓市場措手不及，但未來數月對股市仍然抱正面看法。市場經過適度調整，雖提供潛在的買入機會，但建議不宜太過進取入市，需要觀察是否有技術支持及穩固才作部署，短時間可尋找美國長期國債作資金避風港，以分散風險。

按歷史經驗，接近美國總統大選，股市波動會加劇。自1992年以來8次總統大選年，VIX指數（俗稱恐慌指數）往往在下半年從8月逐步開始攀升，至9月及10月也持續上升，這反映愈接近大選，美股波動便愈大。

美股在市場出現恐慌之後，往往都有明顯反彈，從過去6次統計，VIX指數飆升之後的6個月與12個月，標普500指數平均錄得雙位數升幅，故預期此次急速調整後，配合企業盈利增長等條件，美股可延續向好走勢。

在經濟基本面穩健的基礎下，預期美國企業未來盈利保持增長，人工智能（AI）及雲端計算為各領域帶來創新性改革，尤其是通訊服務、資訊科技、醫療健康護理與非核心消費產業，建議以中長線分階段配置，不要因過分看淡美股後市全面離場。

從標普500成分股公告的業績表現來看，當中近八成公司盈利表現優於預期，總體盈利增長率逾一成，故對美股後市維持正面看法。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊