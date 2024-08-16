尖沙咀舖空置率9年低

舖位租賃市場靠穩，4大核心消費區商舖空置率較去年有改善。7月錄得314宗商舖租務成交，與6月持平，而尖沙咀舖位空置率降至約7.9%，按年大減約2.29個百分點，續創近9年新低。

中原（工商舖）商舖租賃部何潔釵表示，7月舖位租務成交金額錄得約3,066萬元，按月微跌約2.6%。空置率方面，上月4大核心消費區中，尖沙咀空置率按月下跌約0.09個百分點，較2021年2月的高位約17.26%，大幅回落約9.36個百分點，已連挫兩個月，再度創下自2015年9月後的新低。

銅鑼灣空置率亦明顯向下，7月錄得約5.54%，按月低約0.26個百分點，續為各核心區中空置率最低。中環空置率亦由升轉跌，按月減少約0.02個百分點至7.24%，按年也下跌約1.68個百分點。

她補充，上月市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括內地兩家手搖飲料店，分別於銅鑼灣及佐敦開舖；其中一家承租銅鑼灣怡和街香港大廈地下A3號舖，面積約350方呎，月租約13萬元。

黃竹坑一籃子商廈放售 世邦魏理仕稱，黃竹坑宏基匯一籃子總建築面積約63,687方呎的商業單位，以招收意向書形式出售，8月30日截止。以項目早前拆售呎價約1.3萬元計算，放售單位市值逾8.2億元。