會地月底推KOKO系列餘貨
會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今日發售148伙，包括70伙首推的2B座單位，項目最新聯同代理推出按揭優惠；該集團並預告，同系鄰近港鐵藍田站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，部署本月底以現樓形式推售餘貨，兩期已售出555伙。
會地副主席兼常務董事黃光耀稱，SEASONS系列項目累沽786伙，套現逾49.5億元，昨沽出2A座46樓F室一房戶，實用面積327方呎，成交價498.6萬元，呎價約15,248元。
星凱‧堤岸錄4宗成交
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，為項目推出的「綠易按」按揭優惠，按息全期低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，實際按息為4.125厘，享有0.5%現金回贈。
一手市場昨接連出現大手成交。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸單日連錄4宗成交，其中一組買家斥1,993萬元購入3伙高層戶作長線投資；包括1座48樓C室，實用面積228方呎，開放式戶型，成交價505.8萬元，呎價約22,184元。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德澐璟，亦錄得「一客兩食」成交個案，由同一組買家購入兩伙相鄰單位，共涉資1.64億元。
親海駅破頂價沽特色戶
同時，長實集團(01113)旗下油塘親海駅，日前以破頂價沽出頂層三房特色戶，售出單位為第2B座33樓A室，實用面積718方呎，外連646方呎天台，成交價1,292萬元，呎價約17,994元。
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