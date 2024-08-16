會地月底推KOKO系列餘貨

會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今日發售148伙，包括70伙首推的2B座單位，項目最新聯同代理推出按揭優惠；該集團並預告，同系鄰近港鐵藍田站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，部署本月底以現樓形式推售餘貨，兩期已售出555伙。