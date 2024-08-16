蝕讓回升 上月219宗

持7年以上跌價成交佔35% 撤辣後新高 本港二手樓價持續回落，不少業主已對「磚頭」失去信心，綜合市場資料，上月全月二手住宅市場出現至少219宗帳面貶值轉讓個案，按月回升約8%；而近期長情業主心態都開始轉弱，拒絕再等，上月持貨7年或以上的跌價成交佔比升至近35%，創今年2月底撤辣後新高。

雖然近期整體樓市交投減少，但低於購入價轉手成交再度攀升。綜合市場資料，6月出現至少203宗同類跌價個案，上月增加至少16宗，期內蒸發樓價總額逾4.7億元。當中持貨約3年或以內轉手至少37宗，其中3宗更屬今年入市即蝕沽成交。

啟德12宗買賣全虧損 二手樓價自高位回落，現時部分成交已跌穿10年前購入價，令持貨多年的業主對後市失去信心，遂不惜蝕賣都要套現。資料顯示，7月出現至少76宗於2017年或以前入市的貶值成交，佔整體跌價成交比率，按月增約4.2個百分點，較撤辣後的3月，更增加約9.6個百分點。上月亦出現至少14宗買入約10年或以上的貶值沽貨個案。

至於貶值幅度方面，7月出現至少25宗樓價跌幅約30%或以上轉讓成交，其中，大潭玫瑰園一幢洋房，樓價約13年間貶值約47%，為跌幅最大個案，其次是旺角半新盤尚璽單位，持貨約6年轉手，帳面賣平約41.7%。

此外，將軍澳上月出現至少44宗低於購入價轉讓，佔區內整體成交約28%。而元朗同期出現至少32宗同類個案，佔全區總成交量約44.4%。至於啟德上月錄約12宗二手買賣，全數都低於購入價。

黃大仙盤減53%轉手 踏入8月，市場繼續湧現損手買賣，蝕讓幅度亦進一步擴大。富誠地產駱承德表示，黃大仙鳳寶大廈中高層E室，實用面積約240方呎，裝修後改為開放式間隔，2020年叫價達450萬元放盤，並隨市況不斷劈價，最近降價至230萬元，惟因銀行收緊估價，再減至210萬元沽出，呎價約8,750元，累減幅度約53%。原業主於2017年以298萬元購入，轉手帳面虧損88萬元，貶值約29.5%。

中原黎宗文則指，沙田中心新寧大廈中層C室兩房戶，實用面積約310方呎，叫價約460萬元，上車客以420萬元購入，呎價約13,548元，單位約6年帳面貶值約16%。市場消息透露，大埔天鑽9座低層戶，剛以約741萬元轉手，約4年帳面亦跌價逾140萬元。

二手市場最新蝕讓個案