簡訊一覽
●保利置業集團(00119)發盈警，預期截至今年6月底止半年純利按年下跌約41%，主要源於期內結轉項目減少、市場下行導致毛利率下滑。
●雅生活服務(03319)預計，截至今年6月底止半年淨虧損介乎約15.4億至17億元（人民幣‧下同），較去年同期賺8.4億元轉盈為虧。
●朗廷酒店(01270)今年上半年股份合訂單位持有人應佔溢利430萬元，按年大跌95.44%，不作中期收入分派。期內酒店組合入住率為89.8%，按年升3.3個百分點，平均房租1,559元，按年升4.2%。
●中國建築興業(00830)截至今年6月底止半年賺5.5億元，按年升26.06%，每股派息按年升27.27%至7仙。
●中國平安(02318)今年首7個月旗下財產保險及人壽保險的原保險合同保費收入分別為1,853.59億元（人民幣‧下同）及3,428.02億元，按年分別升4.4%及6.4%；平安養老保險及平安健保險的原保險合同保費收入分別為118.01億元及109.02億元，按年分別下跌2.6%及上升13.6%。
●高偉電子(01415)今年上半年賺1,603.9萬美元，按年跌11.06%，不派息。
●易鑫集團(02858)今年上半年淨利潤4.09億元人民幣，按年升53.78%，不派息。
●第四範式(06682)今年上半年虧損1.51億元（人民幣‧下同），較去年同期虧損4.56億元有所收窄，不派息。
●巨騰國際(03336)今年上半年虧損6,869.9萬元，較去年同期蝕5,707.3萬元有所擴大，不派息。
●衛龍美味(09985)今年上半年賺6.21億元（人民幣‧下同），按年升38.94%；中期息每股0.16元。
●零跑科技(09863)今年上半年蝕22.11億元（人民幣‧下同），與去年同期蝕22.76億元相若，不派息。期內毛利率僅1.1%，但已較去年同期的負5.9%大幅改善，其中今年次季的毛利率更改善至2.8%，公司預期下半年毛利會有更好的表現。
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