股壇MasterMind：恒指恐失守萬七 科技電訊股領漲

人稱「沈大師」的獨立股評人沈振盈昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，後市走勢要關注外圍市況，相信美股反彈浪過後，港股有機會再跌破萬七關，恒指下試16,500點、16,800點也不足為奇，但再向下空間不大。

他指，港股策略以逢低吸納為主，必須持有貨底，並保留一些注碼在大跌時買貨。他提到內地7月最新經濟數據出爐，可見最壞情況已過去，預料科技股及電訊股將會成為升市第一梯隊，內需股則要需待炒落後時才跑出。

騰訊360元水平可吸 另外，騰訊績後捱沽，沈大師指明眼人都見到騰訊績優，各項業務增長不錯，之前連升多日等放榜，投資者可能趁好消息獲利，短線走勢未必與基本因素有關，目前360元水平可吸納。

美股方面，他指美國7月生產物價指數（PPI）及消費物價指數（CPI）均符預期，早前PPI出爐時，美股大升，但翌日CPI公布後，對美股刺激作用卻有限，反映美股反彈浪已近尾聲。他指道指4萬點樓上是沽貨機會，股民應趁最後逃生門清倉。

想知道沈大師更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。