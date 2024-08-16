英GDP季升0.6%續復甦

英國工黨政府上台一個多月後迎來經濟好消息。當地統計署公布，今年4至6月一季的國內生產總值（GDP）按季升0.6%，符合市場預期。該署官員表示，繼去年下半年經濟收縮後，英國經濟在最近兩季回復不俗增長，且次季增長主要由服務業帶動，其中科學研究、資訊科技行業和法律服務都表現良好。可是生產力增長低下、公共財政緊張和基礎設施不足等持續存在的挑戰，已成為實現持續增長的障礙。

單看6月，GDP按月持平，也低於5月的升0.4%，但符市場預期。英國財政大臣李韻晴評論GDP數據時稱，對上屆政府遺留下來10多年的經濟低增長不抱任何幻想；又謂除非她能提高英國的長期增長率，否則該國將陷入高稅收和糟糕公共服務的循環。

澳失業率意外微揚 另外，英聯邦國家澳洲的最新失業率意外微升。澳洲統計局公布，經季節調整後7月失業率升至4.2%，市場原先預期會維持在6月4.1%的水平。

期內，就業人口增加5.82萬人，遠高於市場預期的增加兩萬人；全職就業人口增加6.05萬人，就業參與率進一步升至67.1%，較6月上升0.2個百分點，超過2023年11月所創歷史高位67%，分析指強勁的就業市場或有利澳洲央行減息。