日本次季經濟增3.1％勝預期

日本央行年內會否進一步加息，關鍵是當地經濟能否逐步上揚，走出「迷失30年」困局。昨日內閣府公布第二季國內生產總值（GDP）以年率計按季上升3.1%，扭轉首季收縮的情況，且好過市場預期，主因受惠消費穩健回升；而按季計，GDP亦增長0.8%，高於預期的0.5%。

細看各個經濟環節，佔產出一半以上的私人消費按季增長1%，是5個季度以來首次增長，數據以年率計按季升幅為4%。

除此之外，當地經濟增長動力亦來自公共投資及住宅投資，事關兩者按季計分別升4.5%及1.6%，同樣是自去年第二季後再錄得增長。外貿方面，上季日本進出口分別按季增1.7%及1.4%。

菲逾3年首減息 受惠上述數據好過市場預期，日經平均指數及東證指數（TOPIX）連續第4日做好，其中日經平均指數收升284點或0.78%，報36,726點；東證指數收升18點或0.73%，收報2,600點。日圓兌每美元昨曾見149.32，每百日圓兌5.222港元。

不過，惠譽解決方案旗下公司BMI發表報告稱，在近期全球市場動盪後，日本央行將採取更謹慎的加息做法，以避免日圓快速升值，並料今年日本央行只會再加息0.25厘至0.5厘，低於先前預測加息0.5厘的幅度。

BMI又預期，明年日央行亦只能加息0.25厘，意味日本指標利率至明年底只會達0.75厘，同時相信美國聯儲局明年將減息兩至3厘，意味日央行加息的幅度將受限制。

此外，昨日又多一家央行加入減息行列。菲律賓央行周四宣布下調指標利率0.25厘至6.25厘，是自2020年11月以來首次減息。菲律賓央行稱通脹將回落至目標區間，並將今年通脹目標範圍設定為2至4%，相關通脹風險傾向下行。