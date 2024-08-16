Kakao Pay疑洩客戶資料予支付寶受查

螞蟻為第二大股東

事緣Kakao Pay在蘋果公司（Apple Inc.）應用程式商店中進行支付服務的合作。Apple要求支付服務提供商提交客戶相關資訊，而Kakao Pay將這項資料處理業務外判給支付寶，因而涉嫌洩漏個人信用資訊。Kakao Pay聲稱這是為了提供App Store支付方式而進行的正常客戶資訊委託處理，不需要用戶同意，強調支付寶與Apple被禁止將這些資料用於任何其他目的，包括市場推廣。