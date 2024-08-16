Kakao Pay疑洩客戶資料予支付寶受查
南韓金融監督院（FSS）據報正對當地最大流動支付平台Kakao Pay展開調查，懷疑其在未經用戶同意的情況下，將用戶的個人信用資訊轉移至中國的阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團的電子支付平台支付寶，可能違反《信用情報利用及保護相關法》。FSS將決定是否對Kakao Pay採取相應制裁措施，而此事或對南韓金融科技行業產生深遠影響。
螞蟻為第二大股東
事緣Kakao Pay在蘋果公司（Apple Inc.）應用程式商店中進行支付服務的合作。Apple要求支付服務提供商提交客戶相關資訊，而Kakao Pay將這項資料處理業務外判給支付寶，因而涉嫌洩漏個人信用資訊。Kakao Pay聲稱這是為了提供App Store支付方式而進行的正常客戶資訊委託處理，不需要用戶同意，強調支付寶與Apple被禁止將這些資料用於任何其他目的，包括市場推廣。
螞蟻集團是Kakao Pay的第二大股東，持有43.9%股份，這背景引發外界對Kakao Pay與支付寶之間關係的進一步關注。Kakao Pay則稱，這一合作決定是應Apple的推薦而進行，並非因為支付寶為其主要股東。
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