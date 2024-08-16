大戶上季齊沽Apple

巴郡清倉Snowflake派拉蒙 添兩新歡 多家大型投資公司陸續公布13F美股持倉文件，由股神巴菲特掌舵的巴郡，上季原來除了減持蘋果公司（Apple Inc.）外，還清倉了數據雲服務公司Snowflake，以及媒體公司派拉蒙環球（Paramount Global）；至於季內建倉的新歡則有化妝品零售商Ulta Beauty，以及航天工業零件生產商HEICO。

6月底，Ulta Beauty及HEICO的持倉價值僅為2.66億美元及1.8億美元，在巴郡的持倉中只能算是九牛一毛。至於剛清倉的兩家公司，佔比相對地偏低，其中Snowflake的倉位價值於今年首季末時也只有9.89億美元，比較特別的是巴郡在2020年Snowflake上市時已開始買入，是多年以來股神第一次「抽新股」。

橋水掃微軟 掟Google母企 巴郡於13F文件公布之前，已提早披露減持Apple的消息，但原來除了巴郡外，由「鱷王」達利奧創立的大型對沖基金橋水（Bridgewater）上季亦大舉削減137.28萬股或74%的Apple持倉。不過，這並不代表橋水看淡整體科技股，恰恰相反的是，該基金公司上季大舉增加88%的微軟持倉，涉及51.08萬股；同時增持了42.03萬股超微半導體（AMD），持倉股數按季大增62%；其持有的亞馬遜倉位亦大增1.53倍或159.76萬股。

換言之，橋水只是看淡Apple而已，同樣遭減持的科技股還有Google母公司Alphabet。其他倉位方面，多數消費品亦遭橋水減持，如沃爾瑪、Costco、可口可樂、百事公司、麥當勞等，但減持幅度不算太大，似乎只是尋常的倉位平衡調整。

美零售有驚喜 道指高開527 另外，索羅斯的「前軍師」德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的家族辦公室，上季亦大手減持79%的Apple持倉。整體來看，Apple上季似乎遭到多家大型投資機構拋售。

大市方面，美股3大指數周四早段向好，道指曾升527點，報40,536點；標指升60點，報5,516點；納指升273點，報17,465點。道指做好原因之一是沃爾瑪上財季收入、同店銷售及盈利勝預期，並調高今年收入和盈利指引，股價曾漲逾8%。

最新數據顯示，美國7月零售銷售按月升1%，好過市場預期；撇除汽車及汽油的零售銷售則按月升0.4%。上周首次申領失業救濟金人數為22.7萬人，少過預期。

思科裁員 股價曾漲9% 傳統科技巨企思科（Cisco）公布截至7月27日止一季業績，期內收入按年減少10.26%至136.42億美元；純利按年減少45.37%至21.62億美元。該公司預測本季收入介乎136.5億至138.5億美元，並且一如市場傳聞般公布大規模裁員計劃，涉及約7%的職位，相當於約5,500位員工。該公司股價早段周四曾升9.53%。

巴郡6月底止主要美股持倉