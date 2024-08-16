佐丹奴中期息削半 首6月盈利縮36%

地區方面，期內該企在內地的銷售額3億元，按年跌9.9%，並錄經營虧損1,300萬元，去年同期錄經營溢利100萬元；港澳市場銷售額1.82億元，按年跌3.19%，經營溢利按年更大減48.57%至1,800萬元。台灣的經營溢利跌30.76%至1,800萬元，東南亞及澳洲經營溢利跌9.52%至1.33億元，海灣合作委員會的經營溢利則為7,600萬元，按年僅增1.33%。