佐丹奴中期息削半 首6月盈利縮36%
佐丹奴(00709)公布，截至今年6月底止半年收入19.03億元，按年跌3.4%；純利1.2億元，按年大幅倒退36.84%；每股盈利7.4仙，中期息按年大削52.94%至每股8仙。
地區方面，期內該企在內地的銷售額3億元，按年跌9.9%，並錄經營虧損1,300萬元，去年同期錄經營溢利100萬元；港澳市場銷售額1.82億元，按年跌3.19%，經營溢利按年更大減48.57%至1,800萬元。台灣的經營溢利跌30.76%至1,800萬元，東南亞及澳洲經營溢利跌9.52%至1.33億元，海灣合作委員會的經營溢利則為7,600萬元，按年僅增1.33%。
期內，毛利率為58.85%，存貨為5.14億元，較去年底增加2.59%。截至6月底，公司現金及銀行結存為7.49億元，較去年底大跌19.89%。
金利來純利減逾25%
此外，金利來集團(00533)截至今年6月底止半年賺5,823.3萬元，按年跌約25.91%；中期息每股兩仙，按年減42.85%。
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