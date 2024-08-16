聯通上半年多賺一成 派息比率55％

業績公告顯示，聯通上半年收入錄1,973.41億元，按年增長2.87%，其中服務收入有1,756.56億元，按年增長2.69%。公司稱，由於近年中資企業出海、出境旅遊人次大幅提升，上半年國際業務收入錄60億元，按年增長8.4%。

冀全年利潤雙位數增長 至於上半年聯通流動用戶淨增逾600萬戶，總用戶達3.4億戶，淨增規模創近5年同期新高，而5G套餐用戶滲透率逾80%，1000MB寬帶用戶滲透率逾25%，融合用戶每月每戶平均收入（ARPU）達103元。

上半年資本支出按年下降13.4%，至239億元，帶息債務較去年底下降3.8%至30.5億元，整體資產負債率跌至45.5%的健康水平。

聯通稱，展望全年有信心實現營業收入穩健增長、利潤雙位數增長，並將資本開支鎖在650億元之內。聯通股價昨日績前靠穩，收報6.26港元，升1.29%。