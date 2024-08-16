港華前兩季核心利潤增57%

該企燃氣接駁收入遠低於賣天然氣，但利錢高得多，過去是重要盈利支柱，可惜房地產寒冬持續，上半年燃氣接駁溢利按年再跌14.5%至3.13億元。

燃氣銷售溢利按年跌5.4%至5.49億元。然而，售氣量按年升6.19%，佔比近六成的工商業按年升5.49%，儘管均價下降，由於入貨價跌得更多，所以每立方米售氣毛利（毛差）按年擴闊3.7%至0.52元人民幣。

降全年城市燃氣銷量預測 業績演示材料顯示，港華把全年城市燃氣銷量增長指引降至7%，但料毛利升至0.57元人民幣，主要是受早前重慶燃氣濫收費輿論風暴拖慢的居民用戶順價步伐，下半年有望加快；上客指引則維持80萬戶不變。

面對內地經濟轉型，港華大力發展可再生能源業務開始見效，分部溢利按年增長18.73倍至1.64億元，佔整體15.45%。

然而，上半年陰雨天多，拖低發電量和每度電的毛利；全年太陽能發電接入電網的指引減半至0.5吉瓦（港燈L12燃氣機組為0.38吉瓦），發電量指引由19億度降至16.5億度。6月底，已落實發展的零碳智慧園區增至128個，累計簽約升至3.3吉瓦。