內地70大中城市新盤價跌近5% 9年最傷

7月份內地房地產數據繼續慘不忍睹，其中外媒推算，70大中城市一手樓價按年跌幅擴大至4.9%，為2015年6月以來最傷，國家統計局的房地產開發景氣指數仍在92.22的歷史低位附近徘徊。中國人民銀行行長潘功勝昨稱，人行今年已實施3次較大的貨幣政策調整，「首先我們要加大實施力度，讓它落地生效」，第二會按照中央要求進一步謀劃新的增量政策。

潘沒說具體會怎樣做，僅稱「堅持支持性的貨幣政策立場」 ；又說飽受內房寒冬困擾的金融體系，現時「比較穩定」，高風險中小銀行數量跟高峰比較已減少差不多一半。地方政府融資平台（LGFV）數量及其債務規模處於降軌，苦於賣地收入「插水」的地方政府，亦見債務成本負擔水平大減。

二手樓按年計全挫 內房距離走出幽谷尚有相當長的路要走。就算不斷「撤辣」，上月70大中城市二手樓價按年計全線「插水」，按月計不跌者僅有北京、上海和昆明；新盤售價按年有升的僅上海和西安，按月不跌僅上海、西安、太原和與省名相同的吉林，統計範圍內的大灣區城市——廣州、深圳和惠州，一手樓按年分別跌9.9%、8%及6.9%，二手按年分別跌12.4%、9.8%及8.7%。

業主減價求售之際，一些城市如鄭州眼見發展商滿手「蟹貨」已不再指引新盤定價。首7個月計，全國新建住宅面積按年跌21.1%，比首6個月跌幅21.9%僅略有收窄，待售面積仍按年多22.5%。

中指院稱，上海、深圳、廣州、杭州和蘇州上月新盤成交活躍度有所回落，北京較平穩，隨着政策效果減弱和傳統淡季來臨，內地新盤市場面臨較大調整壓力，反觀剛需買樓人士開始入場，成為二手樓活躍度的重要支撐。

商廈銷售面積減6.9% 潘功勝提到，上會首期比例已降到15%的新低。然而，首7個月房地產開發企業到位資金按年仍跌21.3%，其中個人樓按貸款按年冧37.3%，訂金及預收款按年跌31.7%。

商用物業亦是寒冬，首7個月累計，全面寫字樓銷售面積按年跌6.9%，待售面積按年升10.1%，商場之類的商業營業用房銷售面積按年跌5.7%，待售面積按年升1.7%。

如是者，內地首7個月房地產開發投資仍按年跌10.2%，住宅、寫字樓和商業營業用房分別按年跌10.6%、5.7%及12.8%。