華消費投資好壞參半

上月零售升2.7% 首7月民間固產投增速歸零 內地上月出口增速減弱，另外兩大經濟增長引擎——消費及投資好壞參半，社會消費品零售總額按年升2.7%，稍勝預期；首7個月固定資產投資按年增速降至3.6%，遜預期，為今年最慢，民間固產投按年增幅降至零。國家統計局稱，內地經濟大致平穩，但「國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛」。

城鎮失業率彈至5.2% 就業亦不容樂觀，城鎮失業率7月升至5.2%，超預期，為相隔4個月再次回升。然而，民眾「節衣卻不縮食」，上月限額以上單位（大型零售及批發商）商品零售額按年原地踏步，衣履按年跌5.2%，反觀糧油食品及飲料分別按年升9.9%及6.1%，如剔除食品糧油、飲料、煙酒和日用品，按年跌1.5%。

首7個月累計，消費品零售按年升3.5%。限額以上單位商品零售額按年升2.5%或約2,360億元（人民幣‧下同），其中食品糧油、飲料及煙酒增速較大，增量金額共約1,425億元，衣履按年增速降至0.5%，金銀珠寶按年轉跌1%。

野村證券中國首席經濟學家陸挺評論，農曆新年過後，零售按年增速只有2至3%，可見疫情壓抑的消費需求迅速消散，國民缺乏消費信心；撇除基數效應，2019年以來年均增長率已降至3%。

有別於本港，內地零售數據包含餐飲，首7個月按年升7.1%；港商如太興、譚仔和稻香皆大嘆內地市場陷困之際，內地限額以上餐飲收入7月按年跌0.7%，為今年首次轉負，首7個月按年增速為4.6%。

另外，實物商品網上零售額按年升8.7%，佔總數25.6%，增速低過去年及2019年同期的分別為10%及20.9%。處於減價戰的汽車行業亦拖慢零售，首7個月按年跌1.7%，單計7月按年跌4.9%。

工業增加值差過預期 疲弱的內需，某程度上使7月規模以上工業增加值按年增速錄得差過預期的5.1%，使首7個月產品銷售率按年跌0.6個百分點95.9%；對於遭房地產開發打沉的固產投來說，也是雪上加霜，首7個月累計之所以有增長，乃國有控股實體按年加碼6.3%所賜，抵銷外商企業投資降15.2%等的影響。

國家提倡「新質生產力」之際，首7個月製造業固產投均按年升9.3%。不過，陸挺推算，上月汽車製造業跌3.3%，為2021年後首見，包括鋰電池和太陽能組件的「電氣機械和器材」跌8.2%；以出廠價格變幅最快明年首季才有望轉正、對外貿易糾紛持續，製造業固產投暫時都會受壓。

10年債息或跌落兩厘 實業難做，加上內地貨幣政策有機會再放鬆，資金湧入國債，渣打中國宏觀策略部主管劉潔不排除10年期中國國債孳息率跌至兩厘。中國人民銀行為對沖中期借貸便利（MLF）到期、稅期高峰及政府發債等影響，昨開展5,777億元7天逆回購操作，中標利率1.7厘，昨日到期的MLF將於8月26日續做，單日淨投放1,696億元。

7月內地經濟數據概覽 中國零售銷售按年變幅