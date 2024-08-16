中軟國際半年純利縮18%
中軟國際(00354)今年上半年純利按年跌18.6%至2.85億元（人民幣‧下同），不派息。集團表示，期內業務以雲智能為底座，聚焦AIGC模型工場及Agent應用、華為鴻蒙及AIoT智能物聯網/數字孿生應用、企業應用服務與數字化轉型諮詢實施，並布局人工智能（AI）全棧全場景服務，以及央企和國企泛ERP應用服務市場，展望下半年基石業務企穩回升，創新業務已佔據有利位置，全面向AI高階領域轉化。
金蝶虧損收窄至2.1億
期內，技術專業服務集團（TPG）收入70.76億元，按年跌7.26%，佔收入比重89.3%；其餘來自互聯網資訊科技服務集團（IIG），收入按年升3.74%至8.49億元。上半年集團銷售及服務成本60.94億元，按年跌5.5%；銷售及服務成本佔收入比例為76.9%，按年升0.6個百分點。
同期金蝶國際(00268)錄得收入約28.7億元，按年增長約11.9%；虧損約2.17億元，較去年同期蝕約2.83億元有所收窄，主要是大型企業業務的規模性效應逐步體現所致。
期內，集團加速推進雲訂閱服務模式的轉型步伐，雲服務業務實現收入按年增長17.2%至23.9億元，佔集團收入約83.2%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）約為31.5億元，按年增24.2%，雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增長28.2%。期內集團來自經營活動產生的淨現金流出約為1.66億元，按年相若。
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