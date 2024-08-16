中軟國際半年純利縮18%

金蝶虧損收窄至2.1億

期內，技術專業服務集團（TPG）收入70.76億元，按年跌7.26%，佔收入比重89.3%；其餘來自互聯網資訊科技服務集團（IIG），收入按年升3.74%至8.49億元。上半年集團銷售及服務成本60.94億元，按年跌5.5%；銷售及服務成本佔收入比例為76.9%，按年升0.6個百分點。