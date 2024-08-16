聯想上季多賺37% 非PC收入佔比新高

公司指，個人電腦（PC）業務雖仍為核心業務，但現時非PC分部佔3大業務集團總收入的47%，創歷史新高，凸顯集團早期推動混合式AI策略的成功，促使各業務集團實現雙位數增長。

智能設備經營溢利升27% 由PC、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，上季收入增長優於預期，達11%，主要受惠於商業銷售回升及需求轉向高增值產品。該業務集團將其高端PC組合提升3.4個百分點，並自商業分部獲得近70%的PC收入，對平均售價產生正面影響。

智能設備業務集團的經營溢利按年增長27%，分部溢利率按年增長92點子至7.3%，處於其歷史區間的上限。集團上季推行一項戰略舉措，就是推出採用Arm架構的全新AI電腦產品。

基礎設施方案業務集團上季收入首次突破30億美元，按年增長65%；分部經營虧損按年收窄38.3%至3,727.4萬美元。集團於AI基礎設施的重大投資及AI圖形處理器的供應增加，繼續推動AI需求，而生成式AI應用產生的推理需求亦驅使通用計算伺服器升級，另存儲業務的收入上季創下歷史新高，連續10個季度實現雙位數的年度增長。

此外，方案服務業務集團上季收入18.85億美元，按年增長10%，創首季度的收入新高；經營溢利率維持於21%。