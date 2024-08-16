京東多賺69% 低價非靠補貼

集團管理層強調，低價策略的核心在於用戶體驗，而低價背後是「通過供應鏈能力和有紀律的投入提升價格競爭力」，而非依賴於補貼。許冉說︰「比如我們通過跟廠家直接採購、源頭直接發貨的模式獲取低價格。所以我們的低價不是以犧牲商品的質量和服務體驗，也不是以壓榨合作夥伴的利益為前提，而是依靠規模效應和技術驅動的供應鏈持續創新……提升效率從而實現低價。」

冀全年增速高於社零 話雖如此，受制於內地整體經濟大環境，集團上季的總收入按年只有低增長，總額為2,913.97億元。其中，京東零售的收入按年僅升1.49%至2,570.72億元。首席財務官單甦說︰「全年來看，我們的目標是增速高過社零（社會消費品零售總額）。」惟他未有表明增速指標是指收入金額、商品交易總額（GMV）還是其他指標。長遠而言，集團有信心可以實現高單位數的利潤率，並且希望繼續透過股票回購，以減少總流通股數目。

另外，受高基數的影響，上季度電子產品及家用電器的商品收入按年倒退4.64%至1,450.61億元；而日用百貨商品收入則按年增長8.71%至888.47億元。

展望全年度，該集團估計，在繼續有紀律投入到用戶體驗提升和市場份額的同時，預計全年的利潤總額及利潤率都會有所提升。許冉相信，中國電商市場長遠仍會繼續增長，網購的滲透率仍有進一步上升的空間。

京東集團上季業績摘要