京東多賺69% 低價非靠補貼
季度收入2913億 微升1%
中國電商巨頭京東集團(09618)繼續大打低價策略保住市場，但令人意外的是，該集團未有因為低價而犧牲盈利能力，上季度甚至在收入增長只有1.2%的情況下，實現了68.98%的按年非公認會計準則（Non-GAAP）經調整純利增長，金額達到144.6億元（人民幣‧下同）。首席執行官許冉表示，會繼續堅持低價策略，又強調集團擁有成本優勢，即使低價賣貨也能夠實現盈利增長。
集團管理層強調，低價策略的核心在於用戶體驗，而低價背後是「通過供應鏈能力和有紀律的投入提升價格競爭力」，而非依賴於補貼。許冉說︰「比如我們通過跟廠家直接採購、源頭直接發貨的模式獲取低價格。所以我們的低價不是以犧牲商品的質量和服務體驗，也不是以壓榨合作夥伴的利益為前提，而是依靠規模效應和技術驅動的供應鏈持續創新……提升效率從而實現低價。」
冀全年增速高於社零
話雖如此，受制於內地整體經濟大環境，集團上季的總收入按年只有低增長，總額為2,913.97億元。其中，京東零售的收入按年僅升1.49%至2,570.72億元。首席財務官單甦說︰「全年來看，我們的目標是增速高過社零（社會消費品零售總額）。」惟他未有表明增速指標是指收入金額、商品交易總額（GMV）還是其他指標。長遠而言，集團有信心可以實現高單位數的利潤率，並且希望繼續透過股票回購，以減少總流通股數目。
另外，受高基數的影響，上季度電子產品及家用電器的商品收入按年倒退4.64%至1,450.61億元；而日用百貨商品收入則按年增長8.71%至888.47億元。
展望全年度，該集團估計，在繼續有紀律投入到用戶體驗提升和市場份額的同時，預計全年的利潤總額及利潤率都會有所提升。許冉相信，中國電商市場長遠仍會繼續增長，網購的滲透率仍有進一步上升的空間。
京東健康純利26億增8%
其他業務方面，集團旗下同樣有上市的京東物流(02618)上季收入按年增長7.73%至442.07億元；經調整純利按年增長1.97倍至24.55億元。來自外部客戶的收入為599億元，佔比達到69.4%。該公司亦提到，在香港與澳門地區，「同城4小時」的物流訂單正在持續增加。
至於京東健康(06618)則只公布了中期業績，沒有獨立列出第二季的數據。於截至6月底止半年內，京東健康收入按年增長4.55%至283.43億元，經調整純利按年升8.54%至26.43億元。截至今年6月底，過去12個月的年度活躍用戶達1.81億，上半年日均在線診量逾48萬次；平台上的商家數量達到8萬家。
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