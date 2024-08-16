阿里利潤跌9% 淘天生意倒退

過去電商平台經常用「商品交易總額」（GMV）作為業務指標，惟近年阿里已經不再公布GMV的具體數字與變幅。阿里最新業績公告中，卻罕有地提到淘天集團「實現線上GMV按年高單位數增長和訂單量按年雙位數增長，由購買人數和購買頻次的增長所帶動」。

儘管集團聲稱GMV增長不錯，惟淘天收入卻不升反跌。根據管理層的說法，這是由於「貨幣化率」（Take rate）下降所拖累。淘天GMV與實際收入軌迹明顯分化，生意規模有「虛增」味道。

中國零售商業直營收入挫 淘天「中國零售商業」收入可分為來自第三方商家的CMR（客戶管理收入），以及直營及其他收入。上季CMR按年僅增0.56%，直營收入更倒退9.48%。換言之，淘天近年力推的自營電器店「喵速達」、「天貓國際自營」等自營買手業務似乎正在萎縮。

首席執行官吳泳銘稱︰「預計未來數個季度中，CMR的增速會逐漸跟上GMV。」管理層又聲稱，目前虧損的業務都在提升變現能力及營運效率，大部分業務將在一至兩年內陸續實現盈虧平衡，開始貢獻規模化的盈利能力。

以往備受期待的雲業務，如今收入增長也持續低迷。阿里的雲智能集團上季收入僅265.49億元，按年增幅只有5.92%。要知道人工智能（AI）熱潮下，許多外國雲服務公司都輕鬆實現雙位數增長，數倍也不罕見。

料公共雲AI產品收入佔比升 吳泳銘稱，公共雲業務收入保持雙位數增長，「尤其是AI相關產品收入保持3位數的增速，在公共雲中的佔比持續提升」，可以推斷增長極快的雲業務佔比可能極低，才使總體雲業務收入增速不足6%。管理層則稱，有信心來自集團之外的雲服務客戶收入下半年會恢復雙位數增長，並逐步加速。

盈利能力方面，上季淘天的經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年跌1.03%，海外電商業務的EBITA虧損按年擴闊7.82倍，抵銷雲智能EBITA按年升1.55倍，以及本地生活集團虧損收窄。而上季集團為股東集體訴訟案作31.45億元的撥備，也使盈利受壓。

另外，阿里管理層稱，有望在8月底完成主要上市地轉換。之後是否能納入港股通，視乎履行交易所不同規則下的各個程序，按照程序理論上是有機會。

阿里巴巴上季業績摘要