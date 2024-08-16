大摩看好兼北水掃貨 騰訊股價仍挫

大摩預期，騰訊第三季收入將按年增加7%，其中廣告及金融科技及企業服務的生意增長受到宏觀環境轉弱而放緩，但強勁的遊戲增長將於下半年加速，抵銷了部分影響，預期本季利潤仍然穩健，非國際財務報告（non-IFRS）會計準則營運利潤有望按年增長19%，並有望於今年實現1,000億元以上的回購目標，視為行業首選，予「增持」評級，目標價450元。

恒指兩連跌 成交升 花旗預計騰訊下半年內地遊戲收入可錄得低雙位數增長，國際遊戲收入保持穩健，上調2024至2026年純利預測1至8%，目標價上調2.43%至527元，重申「買入」評級。

高盛較保守，提到按往績，騰訊績後股價表現一般較負面，因素包括大股東減持和市場可能調整預測等，下調目標價略降至464元，但維持「確信買入」。麥格理稱騰訊是「高質防守股」，但憂慮中國消費市道低迷或影響金融科技及企業服務的業務發展，把目標價降約8%至441元。

港股昨反覆偏軟，恒生指數早段曾跌186點，低見16,926點，未幾倒升最多170點，高見17,283點，下午再受壓，收市報17,109點，跌4點或0.02%，連跌兩日；國企指數升10點或0.17%，收報6,035點；科技指數跌11點或0.33%，收報3,384點。港股總成交約879億元，按日升約29%，「北水」重錄淨買入涉66.34億元。

即將進入內銀及內險業績期，瑞銀認為內銀第二季業績可能好過預期，主要受惠淨息差趨向穩定，偏好收入趨勢改善及盈利增長相對較快的股份。

內銀板塊或跑贏大市 瑞銀續指，內銀作為防守板塊，第二季繼續見到強勁的資金流入，跑贏香港及內地股票市場，相信未來會保持跑贏大市的表現。

騰訊最新目標價