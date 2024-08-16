公司解釋，期內盈利下跌主要由於去年錄得的投資物業及發展中投資物業的公平價值正向變動於今年並未錄得。

集團的旗艦公司九巴上半年錄得除稅後盈利2,190萬元，較去年同期蝕4,820萬元轉虧為盈，主要由於車費收入按年增加5.7%至34.39億元；期內整個專營巴士業務分部亦錄得經營溢利4,330萬元，惟被期內員工成本按年上升6.53%至22.2億元抵銷了部分升幅，且同期燃油成本亦按年增加3.4%至5.04億元。