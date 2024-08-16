載通少賺一成不派息
「九巴」九龍巴士（一九三三）母企載通(00062)昨日於收市後公布截至今年6月底止上半年業績，期內純利1.2億元，按年下跌10.02%，每股盈利0.24元。公司直言有見目前持續存在的挑戰及未來的不明朗因素，故不建議派息；其股價昨日放榜前收報9.22元，升0.21%。
九巴除稅後轉盈
公司解釋，期內盈利下跌主要由於去年錄得的投資物業及發展中投資物業的公平價值正向變動於今年並未錄得。
集團的旗艦公司九巴上半年錄得除稅後盈利2,190萬元，較去年同期蝕4,820萬元轉虧為盈，主要由於車費收入按年增加5.7%至34.39億元；期內整個專營巴士業務分部亦錄得經營溢利4,330萬元，惟被期內員工成本按年上升6.53%至22.2億元抵銷了部分升幅，且同期燃油成本亦按年增加3.4%至5.04億元。
期內物業持有及發展分部經營溢利為2,910萬元，按年大跌81.68%。另上半年資本支出為4.872億元，按年減53.17%。截至6月底，公司員工數目約12,800人，較去年底少200人。
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