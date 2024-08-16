港鐵半年純利增44% 研推新盤時間

期內，總收入292.71億元，按年上升6.15%。其中，香港車務營運收入按年增加19.22%至111.38億元；香港車站商務收入26.38億元，按年升9.23%；香港物業租賃及管理業務收入26.88億元，按年漲9.44%。

商店商場新訂租金跌 港鐵經常性業務利潤40.24億元，按年升66.28%。不屬於經常性利潤的物業發展利潤17.4億元，按年升1.37倍，但投資物業重估收益按年大減72.7%至2.8億元。

車站商店及港鐵商場新訂租金分別按年跌4.8%及5.7%。鄧氏坦言，現時本港零售市場與數年前大不同，無論大眾對零售消費模式，還是包括北上消費的地域消費，均影響零售市道，公司也不能獨善其身，預期下半年租金走勢與上半年和2023年相若。

港鐵東涌東站第一期項目去年11月流標，今年5月預計會於未來12個月內重新招標，惟在中期業績中仍以預期「在未來12個月」招標。被問及是否變相延遲招標，鄧智輝稱，公司目標無變，正積極研究項目，在合適時間推出。

總乘客量9.5億多逾4% 鐵路和巴士服務方面，上半年總乘客量為9.57億人次，按年上升4.1%，周日平均乘客量亦上升3.3%至558萬人次。行政總裁金澤培表示，對乘客量維持謹慎樂觀態度，相信會隨經濟恢復再改善，而鐵路票務收入是港鐵重要的穩定收入來源，讓港鐵有穩健財務以維持服務，現時港鐵不時有不同類型的票務優惠，未來亦會繼續提供。

金澤培提到，港鐵未來要投資逾1,000億元興建新鐵路，亦要用數百億元更新現有鐵路設備，故必須審慎理財，才有可持續未來。港鐵已應政府要求，支持研究白石角一帶的土地發展潛力，當中包括在東鐵線加建一個車站的可行性，而據他了解，研究仍進行中。

至於紅磡包括鐵路設施及周邊地段，他指出，公司應港府邀請，正積極進行土地用途研究工作，現目標在今年底提交初步報告予政府。