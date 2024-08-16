長和盈利102億 未擬赴英上市

若以國際財務報告準則第16號「租賃」（IFRS 16）後基準計，長和今年上半年收益2,326.44億元，升3.92%；除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為634.22億元，升3.71%。

零售業務收益增3% 旗下零售業務為收入主力，中期收益按年增長3.21%至914.69億元，除非東盟亞洲地區外，此部門大部分業務均表現繼續達致或甚至超越疫情前之水平。聯席董事總經理兼屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，上半年內地、香港及台灣等地的非東盟亞洲地區屈臣氏業務表現相對較弱，主要由於區內消費氣氛疲軟的拖累，但不會長期看淡中國市場未來發展。

李澤鉅補充：「今日內地生意係辛苦啲，但我哋不敢長遠看淡中國零售市場，中國過去10年有咁輝煌的成績，大家是有目共睹」。在6月底，零售部門在28個市場經營16,548家店舖，按年增加2%。

港口部門續復甦 港口部門繼續復甦，上半年收益215.94億元，按年升8.71%，乃由於吞吐量上升，以及因進口滿載貨櫃增加導致港口擠塞令主要來自墨西哥之倉儲收入增加4%所帶動。代表集團電訊業務的CK Hutchison Group Telecom期內錄429.34億元收益，按年升2.8%。

長和上半年沒有進行回購，李澤鉅稱解釋是為了在宏觀不確定性下保留財務實力，但對未來回購仍持開放態度。

長和股價近月走勢 長和中期業績摘要