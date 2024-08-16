長實有力大舉投資 賭港長期差必錯

如撇除投資物業重估的影響，集團核心盈利跌幅收窄至11.21%，達67.26億元。其中連同合營企業的物業銷售收入按年跌43.79%至46.35億元，收益貢獻降48.41%至18.21億元。李澤鉅對物業發展溢利跌不感到意外，因集團過往幾年減少了投地，又指集團在低借貸比率5.5%之下，經濟環境不穩定仍能維持強勁資產負債表，反而令他感到欣慰。公司將維持多元化全球策略，保持財政審慎，去發掘雙位數增長的投資機遇。

英社會房屋穩租金收入 至於會否再度大折讓賣樓？他說，推出樓盤項目以市場為本，相信負責的相關同事會有好的策略。李澤鉅進一步指：「香港過去幾十年經歷了多個起伏周期，每次賺錢最多的人，都是敢於在其他人都睇淡時入市的人。」

對於收租物業，他表示，集團在過去幾年投資於英國的社會性房屋，穩定了集團的租金收入，可以抵禦香港疲弱的租賃市場，使整體租金收入維持韌性。而香港商廈市場整體出租率為85%，他相信集團將會做得更好，又認為旗下長江集團中心二期，無論建築和地點都具標誌性，在市場回復時它應有良好的表現。

事實上，按地域劃分，長實去年收入主要靠英國和其他地區的業務推動，上半年亦然，英國收入升8.24%至170.34億元，當中英式酒館業務升4.96%至118.23億元，主要由於期內調升價格以保持利潤。但當地餐飲行業經營環境仍然艱難，高息環境及生活成本負擔削弱消費信心。

遍布全球的基建及實用資產業務亦見收入按年升2.24%至40.98億元。不過，內地業務收入跌44.91%至22.33億元。李澤鉅謂，憑藉海外雙位數回報的投資，當機遇到來，集團可以調動大量資金投資於香港和內地。

派息視乎未來業績 長實本期每股中期股息跌9.3%至0.39元。被問到末期業績時會否再度減派息，李回應說要視乎未來業績。回饋股東除了派息外，也可用股份回購，尤其是股價有折讓的時候。他又指，集團自去年起至今年6月30日止，動用逾35億元回購股份，足見集團對旗下業務未來發展及增長前景之信心。在6月底，該企銀行結存及定期存款328億元，較去年底降22.82%。

長實上半年業績摘要 長實股價年內表現