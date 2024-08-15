宏觀視野：市場存擾動 增防禦策略

美國非農就業數據不佳，加重市場對經濟放緩的憂慮，但隨着ISM服務業採購經理指數（PMI）與初次申領失業救濟金人數公布優於市場預期後，投資者對景氣衰退擔憂稍為緩解，後續聚焦美國大選、地緣衝突與景氣下行速度。考慮到景氣趨緩且市場擾動仍然存在，股市投資方面可增加防禦類股並採取分注策略，債市投資方面可逢利率上行時增加配置優質債券。

逢利率反彈配置優質債 債市方面，優質債券，如美國國債與投資級債，於衰退時期往往表現不俗。目前經濟陷入衰退可能性仍在，甚至有部分投資者開始質疑美國聯儲局是否等得太久才開始降息。另一邊廂，巴菲特旗下投資旗艦巴郡第二季大幅減持蘋果公司（Apple Inc.）股份的同時，不斷加倉美國短債。這被市場人士視為巴菲特擔心美國經濟衰退，因為巴菲特曾經說過會在經濟危機期間購入短期國庫債券。目前數據反映美國9月降息機率達100%，明年存在一厘的降息預期。

美國減息預期升溫，令不同年期的美國國債孳息回落，截至8月9日止，兩年期及10年期國債孳息率約為4.05厘及3.93厘，債息較一個月前分別跌約56點子及35點子。債息下跌支持債價上升，近期投資級別債普遍表現不錯，在環球股市回調期間更顯得亮麗。美國國債孳息率大方向是向下已成共識，而近日市場對經濟衰退的擔憂稍為緩解，孳息率才稍為反彈一些，建議可先配置中期債鎖息，長債須視乎投資者風險承受度，可逢孳息率反彈後布局。

中港股市向上阻力重重 股市方面，部分市場人士認為中港股市處於歷史低位，而美、歐、日、台股在高位，資金有可能從高估市場流向低估市場，當中包括港股市場。不過，要留意本周為本港重磅科技股業績期，其業績表現料左右大市，部署時要小心為上，建議維持環球分散布局較可取。

此外，美國總統大選將於11月舉行，料民主及共和兩黨均會打「反華牌」。在經濟乏力的內憂以及地緣政治的外患夾擊下，中港股市要向上衝破所有阻力亦非易事，於必要時期宜保持觀望。

凱基亞洲投資策略部