專家點評：日股潛在反彈空間可觀

本月初嚴重的拋售壓力令東證指數（TOPIX）在不到一周內，從2,794點跌至低見2,206點，除宣布加息和縮減量化寬鬆政策外，日本央行對未來貨幣政策亦採「鷹」派立場，推升日圓匯價。美國經濟指標進一步惡化，加劇擔憂美國經濟衰退，加上日股2021年以來未有經歷過嚴重沽售壓力，市場或一時難以應對而加劇沽壓。雖然日股大幅波動，但無改維持長期看好日股觀點，主要基於國內需求復甦、通脹助力，以及企業管治改善。

日股經歷大規模沽售後需時觸底回升，因而將12月底東證指數目標由3,000點下調至2,900點，日經平均指數目標從43,000點下調至41,000點，但潛在升幅仍有中高雙位數。

東證市盈率約12倍見底 上周一東證指數急跌一成至最低2,206點，即使假設美國溫和衰退，日股當時似乎也接近底部。目前按照美日息差走勢而設定日圓兌每美元在140水平，以及環球採購經理指數（PMI）因美國經濟溫和衰退而跌至40中至尾水平作推算，東證指數若受累該兩項負面因素或跌至2,200點。如果指數跌至2,200點，即使考慮日圓升值而需下調每股盈利預測，市盈率屆時亦將跌穿12倍。

2005年以來的往績顯示，日股往往在12個月遠期市盈率約12倍水平見底，而8月5日的12個月遠期市盈率跌至11.6倍，與往績見底水平接近。此外，經過近日跌市後，隱含在日股的每股盈利增長預測（12個月遠期）已跌至負0.7%，遠低於假設日圓在140水平由上而下的中高單位數每股盈利增長預測。日股與日圓升值及PMI向下的壓力測試、遠期12個月市盈率往績見底水平，以及現價似大幅低估日股盈利增長，或反映日股進一步下跌空間有限。

雖然日股似乎處於底部區域，但股市要完全復甦需時，先決條件包括若美國經濟真的衰退，將是如市場預期般的短期和淺度衰退，聯儲局和其他主要央行如預期般以寬鬆貨幣政策支持環球經濟，以及日本央行的「鷹」派基調將較溫和。

增長股優質股視為首選 往績顯示，日股往往在環球經濟放緩的中期或後半段觸底反彈，由於經濟集中在今年第三至第四季惡化，或預示日股在今年9月或10月開始回升。此外，1988年以來的6次美國減息周期顯示，日股平均在減息開始前整固約兩個月後才逐漸從低位穩步回升，減息後60個交易日升幅達6%，升幅在120個交易日再擴大至近8%。

投資者或可趁現階段整固期候低吸納，一旦日股受惠日本更廣泛國內需求復甦而觸底反彈，其上升空間或相當巨大，升勢或以增長股和優質股（市值至少1,000億日圓、下個財年股本回報率高於10%，以及3個月的盈利修訂為正值）為中心。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪