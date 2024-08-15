拍賣消息：帝豪閣銀主貨呎價萬五有找

樓市低迷，市區豪宅呎價跌至中小型屋苑水平，西半山干德道帝豪閣銀主單位，昨以1,540萬元拍賣售出，呎價萬五元有找。

忠誠拍賣行昨售出3項物業，有兩項為銀主物業，包括上述屋苑C座低層4室，實用面積約1,027方呎，以1,280萬元推拍，吸引5組買家競逐，最終搶高260萬元或約20.3%成交，呎價只有約14,995元。資料顯示，位於上址對下一層同室單位，2019年做價約2,196萬元，反映剛售出的銀主盤，約5年跌價接近三成。

田景未補價125萬拍出 同場沽出的另一項銀主盤為屯門公屋田景邨單位，該屋邨田翠樓高層8室，實用面積約385方呎，未補價第二市場開價98萬元，獲兩組買家承價至125萬元售出，較開價高出約27.6%，呎價約3,247元。

此外，該行昨售出一項業主物業，位於灣仔莊士敦道的東方大廈高層D室，實用面積約409方呎，以320萬元推拍，搶高60萬元，成交價380萬元，呎價約9,291元，較銀行估價約440萬元低約13.6%。