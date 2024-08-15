鄧成波家族尖沙咀兩舊樓 遭銀主4.2億沽 貶值53%

原由鄧成波家族持有尖沙咀加拿分道37及39號兩幢舊樓，早前淪銀主盤，並由接管人推出放售，最新以4.2億元賣出，物業大幅貶值逾五成。

上述項目現時為兩幢相連5層高商住物業，地盤面積共約2,875方呎，上蓋物業總樓面面積約一萬方呎，地下租客包括有藥房、茶飲店及手機配件店等。

項目每月租金收入約78.3萬元，可重建為一座約3.45萬方呎銀座式商廈。資料顯示，該兩幢舊樓原業主鄧成波家族，早年以合共約9億元購入，最新成交價低約4.8億元，貶值幅度約53%。

中環中心單位傳蝕63% 核心區甲級商廈錄大幅蝕讓成交。消息指，中環中心一個低層11室單位，建築面積約3,184方呎，以約4,200萬元易手，平均呎價僅約13,191元，料為該項目歷來最低呎價成交。據悉，原業主為投資者，於2019年以高達1.14億元購入，呎價約35,804元，現時單位勁貶值約7,200萬元，蝕幅約63%。

另外，同區中華廠商會聯合大廈中層全層，建築面積約3,204方呎，以約3,845萬元售出，呎價約12,000元。該廈10層全層，面積相同，於2021年時以約6,300萬元沽出，呎價約19,663元，最新成交樓層做價低約39%。